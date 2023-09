Rumbo al 2024: Unidad y paciencia coronan proceso de selección de aspirantes

Mientras la y los seis aspirantes a encabezar la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación aguardan los resultados de los sondeos de MORENA, el Frente Amplio por México concluyó con anticipación su proceso de selección, sin rupturas y en unidad

La lista de aspirantes en la carrera presidencial se redujo a siete personas, luego del anuncio de la senadora priista Beatriz Paredes, quien reconoció el miércoles pasado que los resultados de la encuesta del Frente Amplio por México (FAM) no la favorecieron y anunció que no aspirará a ninguna candidatura para las elecciones de 2024; esto luego de que el Comité Organizador del frente adelantó la publicación de los resultados anunciados para el fin de semana, en los que Xóchitl Gálvez quedó arriba en las preferencias del sondeo de opinión.

A este anuncio siguió el de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, que anunció su respaldo a la aspiración de la senadora panista, un cierre de filas que se selló al día siguiente, el jueves, cuando Paredes y Gálvez se dieron en persona un simbólico abrazo y el FAM anunció la cancelación del proceso del domingo, día en que la senadora recibió su constancia en el Ángel de la Independencia. Los seis aspirantes de Morena y partidos aliados a encabezar la Coordinación de Defensa de la Transformación siguen a la espera de los resultados de las encuestas y tendrán que esperar un día más, pues el proceso se amplió hasta este 4 de septiembre a petición del equipo del ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón, que señaló “desorden” durante la primera jornada de los sondeos.

En este proceso participan cuatro casas encuestadoras, la Comisión de Encuestas de Morena y más de mil 500 representantes de acuerdo con la dirección nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes aplican el sondeo en vivienda para conocer la opinión de la ciudadanía sobre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, este último del Partido Verde. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, hizo un llamado a que la militancia y simpatizantes de la Cuarta Transformación respeten la veda que durará hasta el próximo 6 de septiembre: “Ya no se vale nada de llamadas, de distribución de volantes o cualquier otro tipo de activismo político, porque eso sería una interferencia y sería, sobre todo, tratar de alterar la voluntad del pueblo”, afirmó.

LA PREGUNTA

En la víspera de la jornada del levantamiento de encuestas de Morena, el periódico español El País, en su edición mexicana, dio a conocer las preguntas, entre ellas una que va foliada en una sola papeleta circular y que la persona entrevistada debe depositar en una urna: “Próximamente Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde van a elegir a su candidata o candidato a la Presidencia de México. De las opciones que se incluyen en esta papeleta, ¿usted a quién preferiría? ¿Podría marcar su respuesta de manera secreta y depositarla en la urna?”.

DE LA NATURALEZA POLÍTICA

En una extensa carta dedicada a militantes del PRI, simpatizantes, seguidores y medios informativos, la senadora y ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, afirmó que “era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera Presidenta de México, como también es natural, como demócrata que soy y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen”. Además, agradeció el descubrimiento de su persona en los últimos meses, lo cual dijo, “me tiene muy feliz”.

Fotografía: cortesía