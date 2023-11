 INAH exhibirá 55 piezas arqueológicas en Singapur

Entre ellas hay 43 piezas que fueron recuperadas por la Subdirección de Arqueología Subacuática de lo que fuera el Galeón de Manila

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que presentará 55 piezas arqueológicas en la exposición Manila Galleon: From Asia to the Americas, que estará en Singapur del 15 de noviembre de 2023 al 17 de marzo de 2024.

La exposición “presenta una selección de obras provenientes de distintos museos de México, Filipinas y otros países con ciudades portuarias, las cuales comparten patrimonio cultural y artístico, haciendo énfasis en cómo las conexiones, a través del océano transpacífico, dan forma a nuestro pasado, presente y futuro”, explicó el INAH en un comunicado.

Algunas obras que forman parte de la exhibición son: el biombo Plano de la Ciudad de México, del Museo Nacional de Historia; la escultura San Pablo Miki, del Museo Nacional de Virreinato; así como nueve objetos arqueológicos y 43 piezas y fragmentos de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS), recuperadas en contextos de lo que fuera el Galeón de Manila.

Clemente Onn, subdirector de Curaduría e Investigación del Museo anfitrión, coordinó la curaduría de la Manila Galleon: From Asia to the Americas; su diseño de la exhibición tiene como objetivo explorar el viaje a través del océano Pacífico que conecta Asia con América y Europa.

También la historia del tránsito de personas, bienes e ideas entre las ciudades portuarias de Manila y México, lo cual derivó en un intercambio de conocimientos, cultura y patrimonio artístico.

Asimismo, explora el patrimonio histórico transpacífico, formado por complejos regionales y redes marítimas globales del Océano Índico y del sur del mar de China, los cuales se extendían a través del Pacífico hasta las Américas y Europa.

Las obras que se presentarán en Singapur, bajo custodia del INAH, pertenecen a los acervos de los museos nacionales de Antropología, de Historia, Castillo de Chapultepec, de las Culturas del Mundo y del Virreinato; de la Zona Arqueológica de Teotihuacan y de la SAS.