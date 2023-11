Juan Pablo Reyes, el mexicano que es parte del legado de Disney

El tapatío es productor de Wish: El poder de los deseos, fábula animada con la que Disney celebra 100 años de materializar sueños

Por Liz Basaldúa

The Walt Disney Company conmemora su centenario con Wish: El poder de los deseos, una película que sumergirá al espectador en un mundo donde la magia y los sueños se entrelazan, demostrando que no existe fuerza más poderosa que un deseo sincero arraigado en el corazón.

En los filmes de Disney, los personajes a menudo alzan la vista hacia el firmamento, avistan una estrella brillante y lanzan sus deseos con fervor. Esta imagen icónica adquiere un significado especial en Wish, pues mientras se descubre cómo las estrellas actúan en el viaje para alcanzar un sueño, fuera de la pantalla representa el punto máximo del esfuerzo de incluso mexicanos que aportaron su creatividad y pasión.

Entre ellos encontramos a Juan Pablo Reyes, quien estudió Ingeniería Industrial en Guadalajara y a los 28 años decidió cambiar de profesión. Ingresó a una maestría en Producción de Cine y Televisión en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California y, posteriormente, comenzó a trabajar en empresas como Universal, la BBC y Amazon, hasta que lo contrató Walt Disney Studios, donde apoyó en proyectos como Encanto y ahora es productor de Wish.

Walt Disney decía que si puedes soñarlo, puedes hacerlo. ¿Qué crees que diría de Wish?



Es chistoso que digas esa frase porque la tengo en una plaquita en mi escritorio, son de esas que te inspiran cuando sientes que necesitas seguir adelante. Yo creo que estaría orgulloso, porque otra de las cosas que también decía es, además de seguir adelante, seguir evolucionando. Y esta película tiene eso, tiene la evolución de la tecnología y de lo contemporáneo, pero también rescata la nostalgia de los tiempos de Walt desde niño. Creo que le gustaría.

¿Y de que hay un mexicano produciendo?



Creo que estaría muy contento. Siempre hubo un apoyo y un cariño de parte de Walt y de la compañía Disney por Latinoamérica.

Mencionaste la frase: “No hay mayor poder en el universo que alguien que desee verdaderamente algo de corazón”. Este es un lema y un legado de Disney a lo largo de todas sus películas. ¿Cómo lograr resumir esta idea tan fuerte en una historia como ésta?

Pues es mucho trabajo. Tenemos en nuestro proceso mucho interés y este cambio en la historia. A fin de cuentas, fue encontrar la combinación del poder del corazón y de querer algo con todas las ganas, pero también de esforzarte y de buscar cumplirlo por ti mismo.

Eso es algo que teníamos muy claro desde el principio, que los deseos son importantes, pero si ves todas las películas de Disney, nuestras heroínas y héroes siempre tienen que vencer obstáculos impresionantes. A veces son villanos, a veces son cosas de la vida.

Brevemente, ¿de qué se trata Wish?

Trata de un ser humano que se da cuenta de que algo está mal en el mundo y quiere hacer algo por mejorarlo para beneficiar a su comunidad y a su familia. Es una historia de amor.

¿Cómo lograron conceptualizar emocional y físicamente a su personaje principal para salir de los estereotipos?

Viene de la escritura de Jennifer Lee, que es de las mejores guionistas, en mi opinión, y es muy buena para encontrar especificidad en los personajes. Al mismo tiempo, cuando encuentras a una actriz (Ariana DeBose)​​ que le da tanto al personaje, es una combinación explosiva. Entonces ves a Asha y tiene un poquito de Jen, de Allison Moore (la otra escritora), de Fawn (Veerasunthorn, quien dirige con Chris Buck) y de Ariana.

¿Qué referencias de otras películas de Disney veremos?

No te puedo decir porque puede ser spoiler, pero hay que prestar atención al color-palette del vestuario.

¿Qué mensaje quieres que se lleve el público?



Quiero que las personas salgan del cine pensando en algo que sienten en el corazón que habían olvidado o habían decidido que era muy difícil luchar por ello, que lo recuerden y que le den otra oportunidad.

Otro sueño hecho realidad



Disney también es sinónimo de música. Por ello, se buscaron crear composiciones memorables para Wish junto con Julia Michaels, una talentosa cantautora nominada al Grammy que, además, ha escrito para estrellas como Justin Bieber, Selena Gomez y Dua Lipa.

“Esta fue su primera película que hizo, es su primer musical. Pero como colaboraba con todos estos artistas, fue muy fácil que pudiera hacerlo ahora con los directores. Es aficionada de Disney, sabe todas las canciones y pudo encontrar el ADN, poniéndoles a la vez un twist contemporáneo”, destacó Juan Pablo Reyes. Son siete los temas que suenan con su brillante contribución.