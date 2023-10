El significado de salud desde la mirada del Ayurveda

Desde la mirada del Ayurveda, el sistema de medicina tradicional de India con más de 5000 años de practicarse, el término en sánscrito Sukha significa Salud

El médico Ayurveda, Dr. Robert Svoboda, explica en su libro Prakruti que salud significa “establecerte en ti mismo”. Se puede decir que establecerte en ti mismo es pararte en tus propios pies y aceptar la responsabilidad de cuidar tu cuerpo, el único vehículo con el que cuentas. La salud tiene que ver con el cuerpo físico, pero por supuesto también con las emociones, con el balance mental y con la conciencia o espiritualidad.

Sin embargo, poco nos hablan sobre cómo encontrar el anhelado balance, porque tampoco es estático, es algo que constantemente está en movimiento, y la única manera de empezar es estar atentos a las señales que nos da el cuerpo: ¿te está doliendo la cabeza, te duele alguna parte del cuerpo, padeces de gastritis, tienes problemas para dormir, sientes ansiedad o palpitaciones? Todas estas son señales llamándonos para que pongamos atención.

En primera instancia, lo más fácil es recurrir a un “parche” para no ver eso que nos dice a gritos el cuerpo. Tomas un antiácido para no ver la causa que te está ocasionando la inflamación estomacal que posiblemente viene de comer alimentos grasosos, picantes, irritantes o de no comer a tus horas y beber o fumar mucho. Tomas una pastilla para dormir o reducir la ansiedad, porque es lo más fácil y práctico, sin tener en cuenta que muchos de esos medicamentos tienen efectos secundarios o pueden generar una adicción. Tomas un antigripal porque no quieres escuchar al cuerpo que te pide descanso urgente.

Mientras no escuchemos el llamado del cuerpo, difícilmente podremos cambiar de fondo y procurar una vida saludable. Para cada persona es diferente, no a todos nos caen bien los alimentos crudos, no a todos nos hace mal la comida picante. Por eso es importante conocernos y también conocer herramientas que nos ayuden a aprender a manejar el estrés como la respiración, la práctica de yoga y la meditación.

En mi cuenta de Instagram anapau.dominguez hice un video para que aprendas a hacer la respiración profunda y este fin de semana puedes acercarte a conocer este tipo de herramientas en Expo Yoga, un evento totalmente gratuito que se llevará a cabo en el Hotel Hilton Reforma de la ciudad de México. Encuentra todos los detalles en www.encuentrodeyoga.com

Fotografía: Shutterstock. Texto por Ana Paula Domínguez