Mejores adaptaciones literarias según Rotten Tomatoes

Mi relación con el mar es complicada. Por una parte, me encanta, por la otra, me provoca pavor. Y uno de los motivos principales es que nunca sé si voy a encontrarme con algún animal marino que me devore. Incluso creciendo en las frías aguas del Cantábrico, donde no hay escualos de ningún tipo, cuando me metía profundo tarde o temprano me embargaba la sensación de que me iba a atrapar un tiburón. Parte de la culpa de este terror irracional la tiene esta película.

Es cierto que sabemos muy poco de estos animales y que no todos son como los pintan ni en la película ni en la novela de Peter Benchley, pero ambos formatos consiguieron que ya no podamos pensar en estos animales sin que un escalofrío recorra de la cabeza a los pies.