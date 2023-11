Sheinbaum inicia precampaña y presenta a su equipo en 5 entidades

El pasado domingo, junto a Clara Brugada, precandidata única a la jefatura de Gobierno de la ciudad, Sheinbaum Pardo dijo que “juntas somos dinamita… dos mujeres, un camino”

Por Jorge Almazán R.

Luego de recibir la constancia que la acredita como precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición conformada por Morena, PT y PVEM, Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, inició una nueva gira por el país en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Nayarit y la Ciudad de México.

Durante la primera semana, la exjefa de Gobierno afirmó que uno de sus sueños es que las niñas o niños que acudan a una escuela de educación básica pública tengan una beca, tal y como hoy la tienen las infancias de la ciudad. Mencionó que otro de sus sueños es que no haya rechazados en las universidades, por lo que espera que se construyan más planteles.

El pasado domingo, junto a Clara Brugada, precandidata única a la jefatura de Gobierno de la ciudad, Sheinbaum Pardo mencionó que “juntas somos dinamita… dos mujeres, un camino, y por ello la Ciudad de México seguirá como la ciudad de libertades y derechos que le ha dado la Cuarta Transformación desde hace cinco años y de ninguna manera podrá caer en manos del cártel inmobiliario, porque la gente ya despertó”.

En Veracruz, junto a la coordinadora de los comités para la defensa de la transformación en la entidad, Rocío Nahle, fue tajante al subrayar que “no traicionaremos al pueblo de México”, y aprovechó su visita a este estado para estrenar su podcast en todas las plataformas digitales, con el que, especificó, tiene “la misión de mantener comunicación constante con el pueblo de México, particularmente con los jóvenes donde abordará temas de ciencia, tecnología, cultura, activismo, derechos humanos, entre otros”.

El pasado lunes, la precandidata presentó al equipo de precampaña con el que recorrerá el camino rumbo a las elecciones presidenciales: Mario Delgado, coordinador de precampaña; Adán Augusto López Hernández, coordinador político; Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial; Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles; Jesús Valdés, coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior; Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros; Citlalli Hernández, coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas; Renata Turrent, coordinadora de enlace con sectores académicos; Regina Orozco, coordinadora de enlace con la comunidad cultural; y Esthela Damián, coordinadora de giras.

Destaca que en días pasados Sheinbaum contrajo matrimonio con Jesús María Tarriba, en una ceremonia íntima, de la cual compartió fotos en sus redes sociales.

INE capacita a personal en no discriminación



El Instituto Nacional Electoral firmó un convenio de colaboración con asociaciones civiles para promover la inclusión y la no discriminación, con el fin de capacitar y sensibilizar a mil 430 personas que laboran en 107 Módulos de Atención Ciudadana en seis entidades, en materia de trato igualitario y no discriminación. Con estas medidas “el INE da cumplimiento a la política de igualdad de género y no discriminación”.

Suspenden promocionales



La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó la suspensión de la difusión de promocionales de televisión en los que se incumplen con la ley. “La comisión consideró, bajo la apariencia del buen derecho, que los materiales denunciados, pautados para el periodo de precampañas del actual proceso comicial federal no cumplen con el requisito establecido en el artículo 211, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.