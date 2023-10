Buscamos la calaverita más chilanga de la CDMX

Las tres más votadas estarán en nuestra edición de día de muertos

Seguramente ya tienes lista tu ofrenda, preparaste tu visita al panteón o cocinaste los platillos favoritos de tus seres queridos que ya no están para recibir sus almas el próximo 1 y 2 de noviembre. Si es así, el Día de Muertos será inolvidable, pero puedes complementarlo aún más.

En esta temporada, otra tradición muy mexicana es escribir unos cuantos versos jocosos para recordar con cariño a nuestros difuntos y reír un poco. Ya sabes de qué hablamos, de las populares calaveritas literarias.

En esta ocasión, +Chilango abre un espacio para que tu inspiración reluzca en nuestro portal e impreso, y muestres el poeta que llevas dentro.

Te invitamos a que participes en nuestro concurso “Calaverita +Chilanga de la CDMX” el cual tendrá grandes sorpresas para los ganadores.

¿Cómo puedes participar?

Inspírate con el tema que más te guste, escribe y envíanos tu creación por correo a [email protected] con el asunto “Calaverita +Chilanga de la CDMX”.

Posteriormente seleccionaremos las 10 mejores calaveritas y las compartiremos en nuestra cuenta de facebook (maspormas/INSERTAR LINK DENTRO DE LA PALABRA). Se realizará una votación para seleccionar a tres personas que su calaverita estará nuestro impreso.

Los likes que obtenga tu publicación no serán determinantes para la selección, pero sí se tomarán en cuenta.

Recuerda: no política, no xenofobia, no discriminación, no insultos ni humor negro.

¡Mucha suerte!