Jefe de Gobierno Martí Batres respeta el festejo del AMLOFEST en el Zócalo

Fotografía: cortesía

RESPETO A INVESTIDURA PRESIDENCIAL

El jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que para mostrar respeto a la investidura presidencial y al del festejo de los cinco años de la victoria de Morena (al cual ya fue invitado), el próximo 1 de julio en el Zócalo no debería haber porras ni abucheos para Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López o Ricardo Monreal.

“Ya tuvimos un primer momento el 1 de julio de 2019 en el Zócalo, en 2020 y 2021 no se pudo hacer por el tema de la pandemia, ahora nuevamente se hará esta celebración de la victoria que es del pueblo de México, una victoria democrática por la transformación del país y es una celebración muy importante, celebramos toda la labor que ha hecho el presidente, todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo por transformar al país”.

Y agregó: “Ya nos invitó el Presidente de la República, sí vamos a asistir, obviamente. Nunca he faltado a una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador ya sea como dirigente político, jefe de Gobierno, líder social, Presidente de la República… En todas las fases de la gran batalla que ha encabezado por transformar este país, ahí he estado. Es un dirigente fuera de serie, es el presidente de México pero también es el líder de la nación y no sólo lo reconocemos como presidente que ha hecho una labor extraordinaria con un conjunto de cambios profundos en México, sino también como un líder de la nación. Invitaremos a todos los ciudadanos que deseen asistir”.

