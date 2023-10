¿Por qué el 3 de octubre es el día rosa?

Cada 3 de octubre los internautas denominan el “día rosa” en alusión a una escena de la película Chicas Pesadas

Cada 3 de octubre, el universo del cine y las redes sociales se tiñe de rosa, con citas icónicas y nostalgias adolescentes en honor al “Día de Mean Girls” (Chicas Pesadas). Esta festividad, aunque no oficial, ha ganado reconocimiento mundial gracias a la popular comedia adolescente Chicas Pesadas, dirigida por Mark Waters y escrita por la talentosa Tina Fey.

La elección de esta fecha especial se remonta a una escena memorable de la película, donde el personaje de Aaron Samuels le pregunta a Cady Heron la fecha, y ella responde con naturalidad: “es el 3 de octubre”. Lo que en ese momento fue una línea aparentemente trivial, se ha convertido en un momento icónico y la base para la celebración anual de los fanáticos.

Desde su lanzamiento en 2004, “Mean Girls” ha trascendido el estatus de película para convertirse en un fenómeno cultural. Sus frases emblemáticas, como “On Wednesdays we wear pink” (Vestimos rosa los miércoles) y “She doesn’t even go here!”(¡Ella ni siquiera viene aquí!), se han arraigado en la cultura popular y son instantáneamente reconocibles para la generación que creció amando la película.

El “Día de Mean Girls” se celebra de diversas formas, desde vestirse de rosa hasta organizar maratones de la película con amigos. Las redes sociales se inundan con gifs, memes y citas, mientras que celebridades, incluidos miembros del elenco original, se unen a la diversión compartiendo sus propias referencias y recuerdos relacionados con la película.

Aunque “Mean Girls” abordó los desafíos de la vida en la preparatoria, su legado demuestra ser atemporal. Cada 3 de octubre, se nos recuerda la magia de la película y cómo las líneas más simples pueden tener un impacto duradero.

En este día especial, los fanáticos tienen la oportunidad de sumergirse nuevamente en el mundo de las “Chicas Pesadas” y recordar por qué esta comedia sigue siendo relevante después de tantos años.