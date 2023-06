Rosa Icela Rodríguez presenta unidad y propuestas para 2024

Fotografía Cortesía

Entre los aspirantes de la Cuarta de Transformación a la Ciudad de México debe prevalecer la unidad y las propuestas, expuso Rosa Icela Rodríguez.

La ex secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, quien es mencionada en el proceso hacía la elección del 2024, se manifestó en contra de una contienda de descalificaciones.

Por el contrario, agregó, el eje debe ser la unidad y continuar con la transformación iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que lo primero es escuchar a la gente para atender sus demandas y no apoyar campañas negras o descalificaciones, pues las disputas internas sólo ayudan a los adversarios.

Aseguró que su eje rector, en caso de participar en la encuesta, serán las propuestas positivas para atender los retos en materia de movilidad, educación y agua.

“Me niego a una contienda interna en contra de los integrantes del Movimiento. Hay que hacer propuestas, ser propositivos”, reiteró Rosa Icela Rodríguez.

Al ser consultada sobre el triunfo de la maestra Delfina Gómez en el Estado de México, la felicitó y calificó como un gran ejemplo de la cultura del esfuerzo y de que la dedicación rinde frutos para lograr un mejor país.

Aseguró que, la división es sinónimo de derrota, como se vio en la elección del estado de Coahuila.

Para Rosa Icela el método para elegir a los aspirantes a ocupar algún cargo de elección popular es la encuesta, y reitera su compromiso de preservar los ideales de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar a los mexicanos.

