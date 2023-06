Siempre hay una primera vez para ser presidenta

Fotografía: cortesía. Texto por Jorge Almazán.

Claudia Sheinbaum estuvo en Pachuca, Hidalgo, donde reiteró que “el dedazo” y “el tapado” dejaron de existir.

Claudia Sheinbaum llegó arropada por sus simpatizantes hidalguenses luego de que el lunes estuviera todo el día bajo el sol de Oaxaca. En el Reloj Monumental de Pachuca sonaron las campanadas de las 11:30 horas, mientras que la exjefa de Gobierno subía al templete, acompañada del senador César Cravioto, en donde ya la esperaban diversos personajes que decidieron apoyarla como quien en su momento le entregó el Gobierno capitalino, José Ramón Amieva.

Tras escuchar a la pequeña Fernanda entonar “La fiesta del mariachi”, y “La bikina”, y luego de que la diputada federal, Yolis Jiménez, diera una breve semblanza de la científica, Sheinbaum Pardo inició su discurso en busca de ser la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030.

“Estamos viviendo un momento especial en la historia de México. Antes, los presidentes de la República daban el famoso ‘dedazo’, así decidían quién iba a ser el sucesor o la sucesora, bueno, nunca ha habido una sucesora… pero siempre hay una primera vez”, señaló en asamblea informativa.

Refirió que su movimiento ha luchado toda la vida por la democracia: “vivimos muchos fraudes electorales, el del 2006 y 2012, hasta que en 2018 el pueblo de México supo que ya era hora de la democracia y el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que las épocas del ‘dedazo’ y ‘el tapado’ se habían acabado, que ya era momento de decidir quién representará a nuestro partido de forma democrática. “En el Consejo Nacional de Morena se eligieron a cuatro personas de nuestro partido, una más del Partido del Trabajo y una del Partido Verde, que son aliados de nuestro movimiento”.

Durante una hora, Claudia Sheinbaum habló sobre lo que representa la Cuarta Transformación de la República; habló de los logros pero también de cómo se ha enfrentado su movimiento a quienes se oponen a la consigna de “primeros los pobres”, y resaltó un punto que pocas veces toca: “Nunca militamos en ningún otro partido político, siempre fuimos parte de esto y queremos que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública”, subrayó. Al concluir su mensaje, mencionó que podrá asistir el 01 de julio al Zócalo capitalino para estar en la ceremonia de aniversario de la victoria de Morena en las elecciones de 2018, “como cualquier ciudadano”.

MUJERES EN LUCHA

En su intervención, Sheinbaum insistió en que “es tiempo de mujeres” y destacó que no sólo es simbólico que una mujer participe en la encuesta porque representa igualdad en todos sentidos, que “México ya no es tan machista y que hoy hay muchas mujeres que están en puestos de decisión. Ayer el presidente nombró a María Luisa Alcalde como Secretaria de Gobernación, una mujer joven, de movimiento, que ya comenzaron a criticar por ser mujer y por ser joven. No, las mujeres ya no estamos en aquella época de ‘calladita te ves más bonita’, ya participamos en la vida pública de México”, enfatizó.

