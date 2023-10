Muere Matthew Perry, actor de la serie de Friends

De acuerdo con fuentes oficiales, se desconoce la causa de la muerte del actor quien tenía 54 años, pero tenía una adicción al alcoholismo

Matthew Perry, el actor conocido por su papel como Chandler Bing en la famosa serie “Friends”, falleció a los 54 años. La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y a sus legiones de seguidores.

Los informes iniciales, difundidos por el medio TMZ, indican que Matthew Perry fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles, California, donde lamentablemente fue encontrado ahogado en un jacuzzi.

Nacido en Massachusetts y criado en Canadá, Perry se destacó como actor desde una edad temprana. Sin embargo, alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Chandler Bing en la serie “Friends”, que se emitió durante diez exitosas temporadas, de 1994 a 2004. La comedia, que seguía las vidas de seis amigos neoyorquinos, se convirtió en un fenómeno cultural y dejó una marca imborrable en la historia de la televisión.

Perry compartió pantalla con otros miembros del elenco estelar: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Juntos, negociaron contratos millonarios, recibieron un millón de dólares por capítulo en las últimas temporadas y 2.5 millones de dólares cada uno por un especial de reunión en 2021.

El actor no solo brilló en “Friends”. También participó en películas como “Fools Rush In” y “The Whole Nine Yards”, y desempeñó un papel importante como cocreador, escritor y protagonista en la serie “Mr. Sunshine”. Además, protagonizó exitosas series como “Camino al cielo” en 1988 y actuó junto a Salma Hayek en la película “Un impulsivo y loco amor” en 1997.

La vida de Matthew Perry estuvo marcada por la lucha contra la adicción al alcohol y a los calmantes. A lo largo de los años, pasó por múltiples períodos de rehabilitación y gastó millones de dólares en busca de la sobriedad. Experimentó graves problemas de salud, incluso una rotura de colon causada por su uso de sustancias, lo que resultó en una larga cirugía y la necesidad de llevar una bolsa de colostomía durante meses.

En sus memorias, tituladas “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing,” Perry compartió sus desafíos y escribió un prólogo conmovedor, dedicado a todos aquellos que luchan contra la adicción. En sus propias palabras, expresó que “debería estar muerto”.