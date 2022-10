5 películas para morirse de miedo en tu casa este Halloween

Fotografía: Shutterstock

Las películas de miedo son una conexión que tenemos con el temor a la muerte. Si eres un fanático de este género posiblemente tienes un fuerte gusto por las emociones intensas.

Pasar Día de Brujas en la calle, en una fiesta disfrazado ya está pasado de moda, lo de hoy es quedarse calentito en tu casa con comida deliciosa mientras disfrutas de un buen susto en la tele. Es por eso que queremos dejarte estas 5 películas para morirte de miedo:

Actividad Paranormal

Opera prima del director Oren Peli que resultó ser un éxito en taquilla y un must a la hora de hablar de películas de miedo. Esta película narra la historia de una pareja estadounidense que es atormentada por un demonio y aunque no veamos nada, el terror siempre está presente.

Esta película es sinónimo de que no todo lo barato no es de calidad.

La Bruja

Robert Eggers nos trajo una película de terror perfecta para la ocasión. La Bruja marca el inicio de la talentosa Ana Taylor-Joy quien hace el papel de Thomasin, una joven que vive con su familia en Nueva Inglaterra por 1630. Esta película narra de forma perfecta la locura que se va creando en la familia con la desaparición de cada integrante provocado por una bruja o…por otra entidad.

El exorcista

El director William Friedkin ganador del premio Oscar nos trae un clásico del cine de terror. Aunque no lo creas todavía hay personas que por temor a lo paranormal no han visto esta película ambientada en los 70 ‘s que cuenta la historia de Regan, una niña normal que es poseída por un demonio. Esta película no sólo es un clásico por las actuaciones o el trabajo de maquillaje, sino por el soundtrack que hasta la fecha nos provoca terror.

Martires

Esta es una recomendación no apta para débiles de estómago. El director Pascal Laugier sorprende al traernos una de las películas más gore y estremecedoras que podrás ver, la trama es sencilla, un par de amigas sufren del abuso de una sociedad que busca encontrar una visión más allá de la muerte sin fallecer.

La niebla

Un clásico de terror escrito por Stephen King pero que resultó ser una adaptación bastante aceptada por el público. Esta historia narra cómo una familia en Estados Unidos se ve atrapada en un supermercado a causa de una extraña niebla que envuelve y asesina a todo lo que se atraviesa en ella, la película es dirigida por Frank Darabont, ¿no sabes quién es? es simplemente el creador de la serie The Walking Dead (cuando tenía mucha audiencia).



