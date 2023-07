Comer del lado B al Z y más allá por Mariana Castillo Hernández

Fotografía: cortesía

La sustentabilidad no puede comprenderse sin lo humano

Trabajas en la cocina de un hotel prestigioso de una zona turística en México. El chef a cargo, a propósito, te coloca los nudillos de ambas manos en la plancha y luego te explota las ampollas, te dice que es para “que no tengas miedo de freír”, que no pares. Lo haces a pesar del dolor porque temes perder tu trabajo, porque ese francés es muy respetado en el medio, porque así te dijeron que era este oficio y que si no aguantas, eres débil…

Con los años, descubres que no es así, que ya estás harto. Renuncias, decides hacer equipo y fomentar ambientes laborales más amables y justos, decides seguir haciendo lo que te gusta desde otras perspectivas y dar otros ejemplos de liderazgo y colectividad a las juventudes. Obed Reyes May, cocinero yucateco, me permitió contar aquí esta anécdota para que, en conjunto, sigamos reflexionando sobre las violencias y desigualdades que se viven en el ámbito de la hospitalidad (y en tantas otras).

Invito a leer Gastronomía sustentable, ¿con qué se come? de Larousse Cocina con artículos de autoras como Cynthia Menéndez Garci-Crespo, Miriam Bertrán Vilà y más, a fin de buscar cambios en los negocios gastronómicos.

Yo escribí el capítulo “¿Por qué importa considerar el enfoque social?” en esta obra editorial con algunas claves y preguntas, inquietudes y llamados a la autovaloración, porque la sustentabilidad no puede comprenderse sin lo humano y sin el respeto a los derechos y a las diferentes identidades. Puedes descargarlo de manera gratuita de la página: ellibrero.com

