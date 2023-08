FONACOT, una opción ágil y segura para pedir un crédito

Fotografía: cortesía. Texto por Jorge Almazán.

Desde el 8 de marzo pasado, las mujeres trabajadoras cuentan con más beneficios económicos y pagan menos intereses.

El Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) es un organismo público descentralizado de interés social que destaca como la mejor opción de los trabajadores para pedir un crédito de nómina, pues además de que se otorga en un plazo máximo de día y medio, las tasas de intereses son las más bajas, en especial para las mujeres.

El director general adjunto comercial del FONACOT, Salvador Gazca Herrera, comparte con Máspormás lo rápidos, ágiles y seguros que son los trámites en esta institución, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal. Además, desde el inicio de esta administración, detalla que el fondo ha disminuido constantemente el costo operacional y de las tasas de crédito.

¿Cuáles son sus novedades crediticias?

Existe el mito de que FONACOT es para la compra de muebles, pero no es así, pues desde 2012 es un crédito de nómina en efectivo que se deposita en su cuenta bancaria y se puede disponer de él para lo que sea, como vacaciones, útiles escolares, mejoras en el hogar, XV años, bodas, graduaciones, e incluso para pagar deudas. También tiene un enfoque de género ya que desde el 8 de marzo pasado, el crédito para las mujeres es más económico con el producto Crédito Mujer Efectivo, que elimina la comisión de apertura cuyo CAT (Costo Anual Total) es de 23.2%, mientras que para hombres es de un 26.9%; es decir, las mujeres pueden pedir más crédito o se les otorga más dinero y pagan menos.

¿Cómo se accede al crédito?

Es muy sencillo, al tratarse de un crédito para trabajadores formales, la empresa en la que laboran debe estar afiliada, lo cual es una obligación de ley, y a la fecha tenemos 400 mil. Después, ganar a partir de un salario mínimo, contar con una antigüedad mínima de seis meses, ser mayor de edad, tener identificación oficial, mostrar cuatro recibos de nómina, número celular, dos referencias que serán solamente enunciativas y no para que se conviertan en obligados solidarios o en avales, comprobante de domicilio aunque no esté a nombre de quien solicita el préstamo y una cuenta bancaria a nombre del interesado porque no se puede depositar a nadie más. Además, ahora también se otorga crédito a personal eventual.

¿Por qué pedir un crédito a FONACOT?

Porque somos la mejor opción para los trabajadores, no hay crédito más barato como el de nómina y eso se puede checar en la CONDUCEF. De hecho, los dos productos más económicos son Crédito Mujer Efectivo y Crédito en Efectivo, ya que los de los bancos son mucho más altos, con casi el doble de intereses, además de que en la banca privada ponen muchas trabas para no otorgar créditos.

¿Hasta cuánto se autoriza y se tarda en otorgar el crédito?

Antes que nada, es importante que el trabajador no se deje engañar por los llamados “coyotes”, porque aquí no hay intermediarios: todo el proceso es ágil y personal y sólo hay que entrar a la página fonacot.gob.mx (al portal de citas), acudir, mostrar los documentos y probablemente ese mismo día o máximo al siguiente tenga su depósito. El monto máximo es de cuatro meses y se otorgan dependiendo no de su ingreso, sino de su capacidad crediticia y de si quiere pagar el crédito en seis, 12, 18, 24 o 30 meses. Tampoco hay necesidad de llevar todo el crédito en una exhibición, puede ser una parte y volver a pedir un préstamo en otra ocasión. A la fecha, el 42% de los créditos son para mujeres y el 58% para hombres; tenemos el 80% de trabajadores con posibilidad de pedirnos crédito. Quien conoce FONACOT, regresa.

RECOMENDACIONES

Salvador Gazca recomienda que al pedir un crédito se haga una valoración de sus verdaderas necesidades, además de pensar en no endeudarse. Y si en algún momento la persona tiene alguna necesidad económica, que tenga presente a FONACOT, pues con el Crédito de Nómina “se pueden quitar muchos problemas, sus deudas disminuirán, no tienen que desplazarse a ningún lugar para pagar ya que se les descontará de manera automática e inicia el historial crediticio, lo que es de mucha ventaja”. Asimismo, aclaró que en caso de que la persona trabajadora deje de laborar en la empresa, la deuda se va con ella al nuevo lugar donde vaya a trabajar, así que no se convierte en deudora.

