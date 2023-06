Empleos Verdes, la nueva opción para cuidar el medio ambiente en CDMX

Fotografía: cortesía

Gracias al programa Empleos Verdes, ciudadanos participan en el monitoreo de flora y fauna en áreas naturales protegidas de la Ciudad de México.

En las Áreas Naturales Protegidas como La Loma, Desierto de los Leones, Cerro de la Estrella, Bosque de Tlalpan y Parque Ecológico, jóvenes y adultos mayores del programa Empleos Verdes han sido capacitados por la Sedema para llevar a cabo labores de monitoreo. Acompañados por personal especializado, contribuyen a detectar especies que antes no eran fácilmente observables, lo que indica ecosistemas saludables.

¿Cuántas especies se contabilizan en la CDMX?

El monitoreo ha revelado la presencia de especies como el lince americano, la zorra gris, el coyote, el venado cola blanca, así como un aumento en la población de aves como el gavilán de Cooper y águilas. En el Parque Ecológico de la Ciudad de México, se han registrado más de 120 especies de aves, más de 150 especies de plantas, siete especies de reptiles y más de 10 especies de mamíferos.

Este programa de monitoreo no solo actualiza los listados de especies y contribuye a la toma de decisiones y estrategias de conservación, sino que también promueve el cuidado de los espacios naturales. Se enfatiza la importancia de no contaminar, no realizar fogatas, no extraer flora o fauna, ni introducir especies ajenas al hábitat, para garantizar la salud de los ecosistemas.

La participación de la ciudadanía en la protección y conservación de la biodiversidad es fundamental para garantizar un entorno sostenible y equilibrado. Desde 2016, la CDMX implementó un “Bono Verde” para incentivar las acciones que cuiden el medio ambiente, te compartimos este video para descubrir más de este programa de la SEDEMA.

