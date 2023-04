Encontramos el taco más chilango de la CDMX

Fotografía: Pexels

15 taquerías, 15 recomendaciones y 15 oportunidades para saborear 15 tacos deliciosos. Esta es una amplia lista de taquerías que seguro conoces, y si no, ahora sabes que existen para ir a clavarles el diente.

No. Esto no es una guía de “los mejores tacos de la Ciudad de México”. Simple y sencillamente porque el mejor taco de la ciudad no existe. El amor que sentimos por un taco tiene una carga emocional demasiado fuerte como para lograr una respuesta 100% objetiva. En un país donde el taco es una parte esencial de la cultura, resulta absurdo querer encontrar el taco rey y colocarlo en un nivel de superioridad sobre otro. Claro, hay límites en cuanto a calidad y sabor (una tortilla que aguanta el relleno y, a su vez, un relleno bien sazonado, una variedad decente y picante de salsas) pero todos sabemos que la mejor taquería no necesariamente es donde cocinan la carne de mejor calidad.

PUNTOS CARDINALES

Para la gran mayoría, la mejor taquería es esa que está a la vuelta de la esquina, donde conocemos al taquero por nombre y apellido, y él ya sabe cómo y con qué nos gustan los tacos. Esa taquería puede cambiar con los años, no necesariamente porque el taquero cambie de proveedores o de receta, sino porque más que los tacos, los que cambiamos somos nosotros. En esta ciudad, existe una taquería para cada momento de vida y con taquerías en cada esquina, ¿cómo fue que seleccionamos a las que entrarían en esta guía y a las que no? La intención, como ya dije, nunca fue encontrar la mejor. De hecho, la idea inicial fue “encontrar el taco más chilango” pero, después de unos cuantos tacos, me di cuenta de que lo que realmente caracteriza a los tacos chilangos es la diversidad que tenemos, tacos de todo tipo, para todos los gustos. Y aunque siempre existirá una cuestión de orgullo, la intención es que esta guía tenga lo mismo que los tacos de la CDMX: variedad en cuanto a zonas y en cuanto a tipos de tacos. Acá van a encontrar los de guisados y los de pastor, los de birria y los de carnitas, con tortilla de harina y los de canasta.

LA LOGÍSTICA Y LOS HALLAZGOS

Lo primero que hicimos fue dividir a la CDMX por zonas. Intentamos abarcar prácticamente los barrios y colonias más representativas mediante una división estratégica. Después, preguntamos a lxs más glotones conocedores cuáles eran los mejores tacos de su barrio. A partir de ahí creamos las primeras listas, y después vino la parte más divertida: taquear. En el camino, nos encontramos con un par de taquerías que ya habían cerrado, otras tantas que se mudaron de local y unas cuantas que no conocíamos pero que nos sorprendieron gratamente. Y luego, ¿cómo elegimos a la protagonista de cada barrio? Tomando en cuenta la variedad (para que hubiera un poquito de cada tipo de taco), y otros aspectos que, aunque no tienen mucho que ver con la confección del taco directamente, son esenciales para una buena experiencia taquera: las salsas, los toppings, la amabilidad del taquero, la historia, la tradición, el reconocimiento de lxs taquerxs de la zona. Y por último pero no menos importante, el tiempo que nos dimos para saborear esos taquitos, y la frecuencia con la que pensamos mientras estábamos ahí “¿será que me echo otro taquito, como postre?”.

NORTE

Buen Tono. La Fortuna 130. Col. Tepeyac Insurgentes. (Recomendación: cabeza y tripa).

La Bici. Circunvalación Oriente 147. Ciudad Satélite. (Recomendación: el de albóndigas).

SUR

La Güera de Churubusco. Atletas 2. Col. Country Club Churubusco. (Recomendación: el de huauzontle).

Los tacos de canasta Perisur. Alborada 457B. Col. Parques del Pedregal. (Recomendación: chicharrón y mole verde).

Tacos El Güero. Guadalupe I. Ramírez 25. Col. San Antonio Xochimilco. (Recomendación: de pastor con frijoles refritos).

Tacos Brasil Copacabana. San Juan de Dios 497. Col. Prados Coapa. (Recomendación: el de bistec).

ORIENTE

La Sagrada Familia. Central de Abasto, Letra I-J Pasillo 2, local 170-172. (Recomendación: todos, con guacamole).

El Papi. Oriente 91 3229. Col. Mártires del Río Blanco. (Recomendación: el de milanesa).

PONIENTE

Las Kekas de Polanco. Benito Pérez Galdós 120. Col. Polanco. (Recomendación: los de pastor).

El Shabb. Stim 1366. Col. Lomas del Chamizal. (Recomendación: shabb especial).

CENTRO

El Gran Abanico. Gutiérrez Nájera s/n. Col. Tránsito. (Recomendación: carnitas surtida y costilla).

La Tonina. Serapio Rendón 27. Col. San Rafael. (Recomendación: las gorditas dulces).

Tacos Don Juan. Atlixco 42. Col. Condesa. (Recomendación: el suaqueso y el taco de milanesa).

Tacos Tony. Torres Adalid 1702. Col. Narvarte Poniente. (Recomendación: los de suadero).

Los Toritos. Tlalpan 4915. Col. Tlalpan Centro II. (Recomendación: las tortas de pastor).

*Texto adaptado para Máspormás