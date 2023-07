La Diaria: las noticias que debes leer sobre la CDMX

Fotografía: cortesía

LLUVIAS HASTA DICIEMBRE

El coordinador de operación de lluvias, “Jefe Tláloc”, Humberto González Arroyo, dijo que la temporada de lluvias se alargará hasta diciembre, y exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura o grasas a las coladeras o resumideros, para evitar encharcamientos. “Normalmente se tenían desde el 15 de mayo y terminaban en octubre, pero hoy, se adelantó la temporada de lluvias y se tienen consideradas hasta diciembre… va a ser seguramente un poco más complicada que la anterior, lo que significa impulsar mucho las medidas de prevención entre la población con no tirar basura o grasas a alcantarilla, y por su parte el Gobierno de la Ciudad de México con la limpieza de ríos, cauces, barrancas, para lo que hay equipos especializados de las alcaldías. Además, es muy importante estar atentos y pendientes de los diferentes sistemas de alertamiento que normalmente tiene la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a las 7:00, 14:00, 17:00 y 20:00 horas, y los alertamientos especiales que se van generando conforme a lo que nos marca el radar meteorológico de la Ciudad de México”, dijo.

Agregó que es de suma importancia la preparación al tener mochilas de vida, planes familiares en materia de protección civil y el entender que estamos en una ciudad en la que tenemos diferentes amenazas y una de estas, por supuesto que es el tema de lluvias y lluvias atípicas.

Luego de que el Jefe de Gobierno, Martín Batres, comentó que él es el encargado de monitorear todas las lluvias y encharcamientos que puedan ocurrir durante esta temporada de lluvias, por lo que coordinará de los diferentes actores e instituciones que participen en las tareas de desasolve, atención emergente y atención inmediata, por lo que recibirá la información correspondiente y dará las orientaciones inmediatas que se deriven de ésta, González Arroyo, especificó que se trata de un trabajo interinstitucional muy importante entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo bomberos, el C5, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todos los cuerpos de emergencia como lo es ERUM, Cruz Roja y los Servicios de Salud de la capital, a través del CRUM y del SAMU, y todo lo correspondiente al sistema de atención de urgencias en la ciudad, derivadas en base al protocolo de emergencias por encharcamientos o anegamientos.

“Tenemos un sistema monitoreo de 24 horas, 365 días, y muy importante mencionar que hay una operación constante de meteorólogos, de equipos muy especializados desde el C5 con un sistema alertamiento temprano, tenemos también un sistema alertamiento temprano en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, y se despliegan una serie de funcionarios y de equipos cada vez que tenemos las alertas… Estaremos muy atentos en esta temporada de lluvias, la participación Interinstitucional de muchas dependencias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, del C5, de la Agencia de Protección Sanitaria de la SEDESA y de todos los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, nos permitirá tener una temporada de lluvias mucho más segura. Estamos muy atentos y dando las información pertinente”.

Finalmente, comentó que se está con cierto alertamiento por el volcán Popocatépetl, “tenemos en Tláhuac, Iztapalapa, Benito Juárez y Milpa Alta, caída de ceniza volcánica, por lo que las recomendaciones es barrer, retirarlas de las zonas de alcantarillas pues generaría un una plasma y una pasta que en muchas ocasiones nos provoca encharcamientos importantes.

JORNADA NACIONAL DE SALUD

El Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Martí Batres, arrancó la Jornada Nacional de Salud 2023, “con la que se busca incentivar la vacunación contra diversos padecimientos, promover la entrega de los sobres de Vida Suero Oral, la desparasitación y la detección de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o cáncer de mama, cervicouterino, entre otras, y fortalecer la salud familiar”, dijo.

En tanto, la titular de Salud, Oliva López Arellano, detalló que con ello se intensifican las acciones que hace todo el sector salud en una actividad sectorial, universal, gratuita para toda la población.

“Se trabajará hasta el 21 de julio en todas nuestras unidades, los Módulos de Salud en tu Vida y las Ferias del Bienestar. La meta de vacunación es de 93 mil 851 dosis de BCG, hepatitis B, neumococo, heaxvalente, rotavirus y DPT, y 152 mil 274, contra rabia canina y felina, además de aplicar el biológico Abdala contra el Covid-19”.

En ese sentido, López Arellano, comentó que la ciudad ha hecho un esfuerzo muy importante para recuperar coberturas de vacunación después de la pandemia, “y tenemos en este momento coberturas por arriba del 98% en vacunación BCG (tuberculosis); 94.7% para hepatitis B; 93.9% en neumococo; 90.5%, para hexavalente (difteria, tosferina, tétanos, haemophilus influenzae, hepatitis B y poliomielitis en menores de 2, 4, 6 y 18 meses de edad); 85.7%, rotavirus; y 75.9%, para DPT (difteria, tosferina y tétanos). Estas coberturas son en menores de cinco años y lo que queremos es, todas las vacunas para todos los niños y, sobre todo, para tener coberturas por arriba del 95% en todos los biológicos del esquema universal”.

Agregó que también hay detecciones de diabetes, hipertensión, también cáncer cervicouterino, mamario y de próstata, con la aplicación rápida de pruebas rápidas, y servicios de planificación familiar, orientación nutricional y activación física.

“Y algo muy importante, que es un programa del Gobierno de la Ciudad, que es Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres. Como ustedes saben, en la Ciudad de México las mujeres no estamos solas, y Secretaría de Salud coadyuva con este gran programa que encabeza la Secretaría de las Mujeres, apoyando la información, la detección temprana de cualquier problema de violencia intrafamiliar o de violencia de género y canalizando a nuestros servicios especializados en unidades de salud”.

OPERATIVO DE VENTA DE ÚTILES

Para garantizar la seguridad de los vendedores de productos escolares y compradores, previo al inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementarán el operativo “Romería de Venta de Útiles Escolares 2023” en calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Serán 138 oficiales, apoyados con nueve patrullas, y para la atención de emergencias, se destinará una motoambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos, Cóndores realizará sobrevuelos preventivos en la zona.

Dicho dispositivo comenzó desde las 06:00 horas del pasado lunes, y concluirá el 10 de septiembre. Los uniformados recorrerán las calles donde se registre la mayor afluencia de compradores en puestos fijos y semifijos, tales como República de Uruguay, República del Salvador, Mesones y Regina, entre otras.

“Con el propósito de inhibir hechos delictivos y alteraciones al orden público, la SSC extienda las siguientes recomendaciones: utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras, nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fraudes como la clonación o robo de datos, no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero, no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos”, expuso la dependencia.

Asimismo, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito exhorta a los automovilistas a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones de los uniformados, respetar los accesos vehiculares y peatonales de los centros comerciales y zonas de esparcimiento, mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados.

SE RECUPERAN FELINOS

La Secretaría del Medio Ambiente, aseguró que los 11 leones y la tigresa que fueron rescatados hace un año de un santuario en el Ajusco, y trasladados a los Centros de Conservación de la Fauna Silvestre de Chapultepec y San Juan de Aragón, mejoraron su estado de salud y reciben las condiciones de bienestar que requieren bajo el cuidado de profesionales en vida silvestre.

Recordó que en julio del año pasado, la Profepa trasladó a siete leones y una tigresa al Centro de Conservación de la Fauna Silvestre de Chapultepec; posteriormente se trasladaron otros cuatro leones al Centro de Conservación de la Fauna Silvestre de San Juan de Aragón.

“Desde el momento en que se recibieron en los zoológicos de la Ciudad de México, los cuidadores de animales, biólogos y médicos veterinarios se abocaron a atender los diversos padecimientos de salud diagnosticados en los felinos silvestres incluyendo diversos grados de desnutrición, lesiones en piel en diferentes zonas del cuerpo, además de que algunos de los leones presentaban amputaciones parciales de la cola, por lo que fueron intervenidos quirúrgicamente para evitar que esas lesiones progresaran y pusieran en riesgo su salud. Así mismo se realizaron diversos estudios clínicos, además de realizar procedimientos de endoscopía veterinaria en dos de ellos en los que se detectó la presencia de objetos extraños en el estómago que habían ingerido durante su estancia en el santuario y que estaban provocando una grave gastritis”, apuntó la SEDEMA.

Expuso que debido a las malas condiciones en que llegaron, los grandes felinos se mantuvieron con un pronóstico reservado, por lo cual tanto cuidadores de animales como especialistas en fauna silvestre mantuvieron una estricta vigilancia y cuidado durante las 24 horas del día. Hoy en día los leones y tigresa muestran un estado de salud y bienestar adecuado, se les observa relajados, tomando el sol, descansando, explorando el espacio en el que puede ser apreciados y admirados por los visitantes a través de las diversas actividades de enriquecimiento ambiental que le permiten desarrollar una conducta de acuerdo con la biología de su especie.