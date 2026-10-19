Sheinbaum respalda nueva sede de la UNAM en CDMX y pide abrir más espacios educativos

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el suroriente de la Ciudad de México.

“Qué bueno; siempre que se abran escuelas públicas es bueno para el país”, dijo durante la mañanera de este lunes 19 de octubre, al preguntarle su opinión sobre el anuncio que hizo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación de su Segundo Informe.

El proyecto contempla una nueva sede de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), con capacidad para recibir a 20 mil estudiantes. Se trata de un plantel que, de acuerdo con Brugada, será el primero de esta magnitud que se construya para la UNAM en la capital en más de 50 años.

La construcción estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, mientras que la universidad se encargará de equipar las instalaciones y operar el plantel. El objetivo es ampliar los lugares disponibles en educación superior y acercar la oferta universitaria a jóvenes del suroriente de la capital.

FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO

UNAM tiene un presupuesto importante, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, ha mantenido comunicación con la jefa de Gobierno de CDMX y con la Rectoría de la UNAM para avanzar en los temas relacionados con la institución.

“Este año tiene un presupuesto importante la UNAM. Lo conoce la Rectoría, el rector. Esa es nuestra contribución, digamos a que la UNAM pueda abrir más lugares”, afirmó.

La presidenta también planteó que la universidad puede hacer ajustes internos para destinar más recursos a la apertura de espacios educativos.

“Lo he dicho aquí muchas veces, creo que todavía hay espacio para más austeridad republicana, disminuir los gastos de la burocracia y dedicarlo a abrir más espacios educativos”, sostuvo.

La nueva ENES forma parte de un acuerdo entre la UNAM y el Gobierno capitalino para incrementar la oferta educativa en una zona de la ciudad con necesidades de acceso a la educación superior. Entre las áreas académicas mencionadas para el proyecto se encuentran Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de programas vinculados con temas ambientales.

Aunque el anuncio ya fue presentado por el Gobierno capitalino, el desarrollo del plantel dependerá de la coordinación entre ambas instituciones para construir, equipar y poner en funcionamiento la sede.

Por ahora, el mensaje de Sheinbaum fue de respaldo a la apertura de nuevas escuelas públicas, acompañado de un llamado a revisar el gasto universitario para que una mayor proporción de los recursos se traduzca en lugares disponibles para estudiantes.