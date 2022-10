La vez que Jaime Lee Curtis visitó el Museo de Antropología e Historia

Fotografía: Cortesía

La trayectoria de Jaime Lee Curtis cuenta con varias películas icónicas como Everything, Everywhere all at once, Halloween y Un viernes de Locos.

Dentro de su gira de medios, la actriz estadounidense visitó la CDMX para promocionar la última película de la saga Halloween, Halloween Ends, película que marca el final del reboot de la eterna lucha entre el bien y el mal encarnado por el asesino Michael Myers.

La exitosa actriz ganadora de un BAFTA y un Golden Globe, llegó a la capital del país a visitar el Museo de Antropología e Historia.

A través de su cuenta de instagram compartió una breve reflexión acompañado de una foto tomada frente a la obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez:

“El primer momento de cultura de todo este tour. Digo, vi la Torre Eiffel desde mi carro, pero hoy pude entrar al Museo de Antropología después de mi trabajo. Pude ver la Piedra del Sol (el Calendario Azteca), el artefacto más importante de los mexicanos“.

Así como Curtis que visitó uno de los lugares más emblemáticos de la CDMX, recientemente otros artistas de talla mundial han visitado la capital del país, inclusive han hecho videos musicales como es el caso de Elton John y Britney Spears en su nuevo video “Hold Me Closer”.

Recién la CDMX tuvo la visita de estrellas musicales como Dua Lipa, Rammstein, Jonas Brothers, Rosalía y pronto Bad Bunny en su serie de conciertos que realizará en la capital del país.

Halloween Ends, se estrenará el próximo 13 de octubre en salas mexicanas, marcando la despedida de Jaime Lee Curtis de su personaje como Laurie Strode.

