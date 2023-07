Tony Bennett y su entrañable relación con la música mexicana

Fotografía: cortesía

Tony Bennett, icónico cantante y leyenda a la altura de nombres como Frank Sinatra, fallece a los 96 años dejando un legado musical imborrable.

Una noticia que demuestra que a pesar que fisicamente Tony Bennett ya no se encuentre más con nosotros el cantante estadounidense de ‘crooning’, considerado una de las más grandes voces de la música popular. Deja un legado a la música con más de 70 años en los escenarios, con más de 150 discos y un repertorio de temas dignos para el recuerdo.

Junto a otras leyendas como Frank Sinatra o Dean Martin, el cantante estadounidense era conocido por su amplia lista de temas músicales con célebres compositores como Cole Porter, los Gershwins, Duke Ellington, Rodgers y Hammerstein. Además, sus colaboraciones con artistas contemporáneos como Lady Gaga y Amy Winehouse mantuvieron su popularidad intacta.

Dueto con Vicente Fernández

El legendario cantante estadounidense tenía una admiración especial por la música mexicana y realizó duetos significativos con artistas icónicos de México. Uno de ellos fue con Vicente Fernández, quien cumplió su sueño de invitar a Tony a su rancho en Guadalajara para grabar juntos el videoclip de “Return To Me” (Regresa a mí).

Dueto con Thalía

Y no sólo con la leyenda del regional mexicano, sino con la bellísima Thalía quien confesó que por cantar con el icónico cantante tuvo que acudir a la cita a las 4am para grabar con él. La canción “The Way You Look Tonight” fue la canción que cantaron en conjunto para el álbum “Viva Duets” en 2012.

Si quieres ponerte en mood Tony Bennett

Para recordar al cantante te recomendamos escuchar “I Left My Heart in San Francisco”, un himno icónico que lo catapultó a la fama y que le valió múltiples premios. Así como “The Way You Look Tonight”, “Fly Me to the Moon” y “Rags to Riches”, que lo consagraron como uno de los mejores intérpretes de su tiempo. QEPD

