El primer taller mecánico con equidad de género en la CDMX

En 1888, Bertha Benz se convirtió en la primera persona en realizar un viaje de larga distancia a bordo de un automóvil motorizado. Gracias a ello, algunos la consideran pionera de la mecánica, pues durante su hazaña logró desatascar una válvula con un alfiler, crear las pastillas de freno y arreglar otros problemas con ingenio.

A pesar de que una mujer fue fundamental para el futuro de la industria automotriz, el género femenino mantiene un perfil bajo. Ya es común ver conductoras, pero basta con preguntarle a un civil cualquiera cuántas mecánicas conoce. Por fortuna, existen proyectos enfocados en cambiar eso.

ESFE Centro Automotriz es un taller con la particularidad de ser comandado por una mujer: Beatriz Jiménez. Ubicado al sur de la Ciudad de México, no sólo ofrece servicios de mecánica y hojalatería, también lucha por la equidad de género.

Un camino diferente

Cuando una propuesta para entrar en el giro automotriz llegó a Beatriz, no dudó en tomarla. Había estudiado Administración de Empresas y su conocimiento sirvió para el negocio de hojalatería y pintura. Pero el cambio vino al momento en que un socio propuso incorporar mecánica.

“Revisando las cuentas como administradora, digo ‘estamos en números rojos, hay una pérdida’, y mis socios ‘ni modo, no funcionó, hay que vender el equipo’, y yo ‘¿cómo? No, no podemos hacer eso, ya perdimos, vamos a perder más’… En esa reunión comento ‘okay, yo tomo la parte de mecánica’”, cuenta en entrevista la directora del centro automotriz.

Se encargó del reclutamiento y de comprar refacciones. Así empezó a adentrarse en este mundo. El otro problema era la confianza ciega. Beatriz decidió estudiar mecánica automotriz para evitar los vicios del oficio, o profesión, como lo llama, porque apunta que dedicarse a esto requiere de una constante capacitación.

“Elijo tener la sucursal de mecánica, la ubico (en otro lugar) y desde el día uno la pinto de rosa, porque siempre fue mi idea incorporar a mujeres. Imagínate, hace 10 años empecé con la idea”, cuenta.

Beatriz Jiménez logró conjuntar sus estudios en administración de empresas con la mecánica automotriz para impulsar el primer taller con equidad de género en la CDMX. Foto: Giovanni Rivera

Mecánica incluyente

Con esta microempresa nació el proyecto de “Ingeniería Rosa”. Beatriz aclara que su objetivo no solo es dar oportunidad a las mujeres para desarrollarse en la automoción, sino que busca la equidad e inclusión de género, es decir, el respeto a las habilidades de tanto hombres como mujeres, pues “no es una competencia”.

“Yo siempre tengo una frase: en el camino no estamos solos. Y prácticamente ahora que estoy con ingeniería rosa, busco ser congruente. Es decir, yo inicié aprendiendo de hombres”, señala.

No obstante, las mujeres se enfrentan a varios prejuicios. Desde su experiencia, se enfrentó a que los mecánicos aceptaran a una mujer como jefa y a que tanto sus clientes como gente a su alrededor creyeran en sus capacidades. Ella comparte que nunca se lo tomó personal, más bien, siempre lo vio como un reto.

“No es sencillo para las chicas. No creas que fue fácil que se quedaran, también ellas se enfrentan a un problema social y de estereotipos desde casa, la familia, el esposo que les dice ‘quieres trabajar en un taller porque quieres estar con hombres’, ‘si tú te vas, me llevo a mis hijos’. Al trabajar en un taller tienes que estar y vestir como ‘marimacha’. Otro obstáculo al que se enfrentan es el miedo”, puntualiza.

Por ello, enfatiza la importancia de tener pasión. Ayuda a vencer el temor a lo que digan los demás y es fundamental porque, de lo contrario, su decisión se convertiría en una bomba de tiempo de la que podrían salir defraudadas de sí mismas.

Convocatoria abierta

ESFE se presenta como un taller limpio y con colaboradores uniformados. Ellas visten overoles y playeras rosas; su compañero, playera negra. Rihanna y The Weeknd se escuchan al fondo. Hasta en eso se rompen estereotipos.

Beatriz actualmente impulsa la convocatoria “Mecánica en la ruta rosa”. No pide estudios o años de experiencia, solo pasar por una preselección. Las mujeres aceptadas cubrirán un curso de tres meses que iniciará en abril. Asimismo, el 8 de marzo arrancará una ruta de capacitación a talleres incluyentes, para la cual colabora con una dependencia gubernamental para certificar.

Parece que la mecánica automotriz por fin está colocando las piezas correctas para el camino.

El propósito del proyecto Ingeniería Rosa busca el respeto por las habilidades tanto de mujeres como de hombres en la mecánica automotriz. Foto: Giovanni Rivera

ESFE Centro Automotriz se encuentra en la Carr. Picacho-Ajusco 668, col. Héroes de Padierna. Ofrece sus servicios de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00, y los sábados, de 10:00 a 14:00. Se recomienda hacer cita por redes sociales o al teléfono 55 6391 1171.