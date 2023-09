El yoga como una forma de vida

¿Cómo nos relacionamos con el otro? Esta pregunta puede responderse gracias a las observancias o llamas que fundamenta el yoga

Hoy me gustaría reflexionar sobre uno de los principios de las 8 ramas del Yoga tal y como fueron compiladas por el sabio Patanjali en los Yoga Sutras. Los yamas son las observancias que propone el yoga para relacionarnos con él otro y para coexistir en armonía con los demás.

La primera observancia (yama) es la práctica de la no violencia, Ahimsa, y tiene que ver con no dañar a los demás con nuestras acciones o intenciones; nos invita a practicar la consideración hacia todos los seres vivos y procurar la compasión y empatía.

El segundo yama, Satya, tiene que ver con la correcta comunicación, la honestidad con la que vivimos la vida y nuestra congruencia e impecabilidad. Tiene que ver también con la intención personal de ser verdaderos y actuar con integridad. Al ser verdaderos, dice Vasant Lad, “hay que cuidar no dañar a los demás”.

El tercer yama, Asteya, se enfoca en cuidar la avaricia y no robar. Además de no apropiarnos de lo que no nos pertenece, a veces hay una creencia de que no hay suficiente y queremos apropiarnos de todo o acumularlo. Este yama nos invita a vivir con lo que necesitamos y los excesos donarlos o reciclarlos.

El cuarto yama, Bramacharya, tiene que ver con la moderación en nuestras acciones y la invitación a ser guardianes de nuestra energía física, sexual y emocional para usar esas energías con sabiduría.

El quinto yama, Aparigraha, nos invita a ser felices con lo que nos rodea y con lo que hay y a aceptar lo que somos sin querer ser diferentes.

Estas observancias nos ayudarán a tener una mejor relación con los otros para poder responder con maestría ante los acontecimientos de la vida, además de ser una forma de practicar yoga en nuestro cotidiano.

Cada vez se acerca más la fecha del Encuentro de Yoga CDMX que se llevará a cabo el 7 y 8 de Octubre en el Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México. En este encuentro podrás tomar diferentes sesiones con más de 35 maestros y habrá una Expo Yoga con 30 expositores, pláticas y meditaciones gratuitas. Es una buena actividad para realizar en familia. ¡Aparta la fecha en tu calendario ahora! De verdad, te va a gustar. Consulta el programa en el sitio encuentrodeyoga.com

Fotografía: cortesía. Texto por Ana Paula Domínguez