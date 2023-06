“El PRI prácticamente desapareció”, afirma Claudia Sheinbaum

Fotografía: cortesía. Texto por Jorge Almazán

En tres días, la ex mandataria capitalina recorrió Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Se espera que siga con la misma dinámica todo el mes.

Ya recuperada de la ronquera que mostró el martes en Hidalgo, Claudia Sheinbaum llegó al municipio de Zacatelco, Tlaxcala, para lo que fue su primera asamblea informativa en el estado y que, como acostumbra, es a ras de piso para reunirse con la población.

Al subir a la tarima ubicada en una de las secciones del mercado “Gral. Ignacio Bonilla”, la comunidad denominada ‘’Mujercitas trabajadoras’’ de los pueblos originarios de la región, le entregó el “Bastón de mando” para reconocerla como una mujer que se ha destacado por su trabajo diario a favor de las minorías.

Después, dos personajes muy conocidos en la entidad, los ex gobernadores José Antonio Álvarez Lima y Alfonso Sánchez Anaya, dieron sus discursos donde, además de reconocer la labor de la ex jefa de Gobierno, se mostraron seguros de que ella podría ser la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030, pues coincidieron en que efectivamente “ya es tiempo de mujeres y ella es una persona con principios que nunca ha dejado de serle fiel al pueblo de México; es una mujer valiente comprometida, siempre ha militado en la izquierda y siempre ha estado a lado del presidente y esas virtudes de sensibilidad valentía”.

En tanto, la senadora Ana Lilia Rivera comentó que “en los próximos años la transformación debe ser más profunda y para eso necesitamos algo más que un funcionario público, necesitamos alguien valiente, necesitamos congruencia, pero sobre todo necesitamos alguien que ame profundamente al pueblo”. Aida Domínguez, maestra de la entidad, destacó la formación de Sheinbaum y aseveró que gracias a ella “hoy la representación de la mujer en México se encuentra en suelo fértil, ella nos ha demostrado que la representación de las mujeres no es sólo un tema de género sino una cuestión de justicia social”.

Entonces llegó el momento de Sheinbaum Pard, para mostrar por qué no puede haber retroceso en la Cuarta Transformación de la República: “El PRI prácticamente ya desapareció porque ganamos el Estado de México con la maestra Delfina Gómez… la oposición se hizo pequeñita”, y recordó que con el priismo surgió la figura de “El tapado”, y “El dedazo”. Señaló también que con el recorrido de sus compañeros y ella se habla de los logros de la 4T. “En nuestro país, en estos cuatro años y medio, han cambiado muchas cosas; todos los adultos mayores tienen una pensión, ahora es universal y está en la Constitución, es un derecho que logró nuestro movimiento con una persona que siempre luchó por los adultos mayores, y que es Andrés Manuel López Obrador”.

SIN DEBATE

En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que aunque hay quien busca que entre en debate con Marcelo Ebrard, no lo hará. “Yo coincido con los planteamientos Morena y hay que respetar a cada uno de los compañeros; evidentemente nosotros tenemos nuestra trayectoria, nuestras propuestas y de esta manera estamos caminando”, dijo luego de ser interrogada respecto a si estaba de acuerdo con lo dicho por el ex canciller de que “si no había propuestas durante la gira de los seis aspirantes a ser la o el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030, sería “turismo”.

