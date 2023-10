Mercado de mariscos, el más grande y diverso de América Latina

.

En el mercado de La Nueva Viga de la CDMX se comercializa el 65% de la producción nacional de pescados y mariscos; la mayoría de los vendedores son migrantes de otros estados como Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y Campeche

Texto y fotos: Juana García

La diversidad cultural inunda al mercado de mariscos más grande de Latinoamérica y el segundo en el mundo, La Nueva Viga, pues la mayoría de las personas que lo hacen funcionar son migrantes de distintos estados, principalmente de Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Campeche, Tabasco, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Estado de México.

En los pasillos, los rostros van cambiando: mujeres y hombres, principalmente jóvenes; unos limpian los pescados, otros filetean, y otros más acarrean de un lugar a otro las enormes hieleras de camarones y pescados.

Antes de llegar al mercado, el olor intenso de la mezcla de los mariscos llega de inmediato, después aparecen los colores y los tamaños de la diversidad de la vida acuática que reposa sobre los muebles.

Pedro Hurtado Alatorre, originario de Guanajuato, no estudió porque en su comunidad no había escuelas, así que decidió migrar de la capital. Comenzó a trabajar en el mercado de mariscos hace 30 años, justo en la apertura del mercado La Nueva Viga, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. “De aquí sale para los gastos, sale para comer, para mantener la familia, que es lo más importante”, comparte a Máspormás.

TEMPORADAS ALTAS Y BAJAS

En este mercado se comercializa 65% de la producción nacional de escama y de un importante volumen de moluscos y crustáceos; algunos de los productos que es posible encontrar son: sierra, curvina, lisa, tilapia, sardina, atún, calamar, pulpo, trucha, camarón, ostión, mojarra, mero, róbalo y jaiba, entre otros.

Don Pedro, de 70 años, se enfoca a la venta del producto nacional y desde antes de las cinco de la mañana espera la mercancía para luego atender a sus clientes con el pescado sierra fresco, proveniente de Nayarit y de Matamoros; otro tanto de esta especie es procedente de Baja California.

“Llevo 35 años dedicándome a vender pescado y pues acá el negocio tiene sus altas y bajas. Ahorita en esta temporada lo que es junio, julio, agosto y septiembre andamos hasta el suelo, muy poquita sale, pero sale para comer”, comenta mientras toma de la hielera los pescados para pesarlos.

Sobre el pasillo C10, Don Pedro explica que los pescados escasean en estas fechas debido a los tiempos de lluvia y a los huracanes, “entra mal el tiempo de pesca, entonces se sufre, entra muy poquito y caro. Por ejemplo, llega a costar hasta más de 100 pesos, pero cuando baja tiene un costo de entre los 35 a 45 pesos”.

Entre los comerciantes también está Ricardo Zamora, originario de la Ciudad de México, quien lleva trabajando más de ocho años en el mercado de mariscos; en particular se dedica a la venta del salmón proveniente de Chile, Canadá y Noruega. “Es un modo de vivir dignamente. Alguien me trajo y me gustó, y pues acá me quedé. Realmente este mercado es muy productivo y bendecido, sólo hay que aplicarse al trabajo”, dice al tiempo que se da prisa para ayudar a su joven compañero a completar un pedido.

También cuenta que parte de su producto lo entrega a tianguistas y restaurantes, así como a las personas que acuden a realizar sus compras durante el día a este enorme mercado.

Detalla que el salmón es de aguas frías y de criadero, y por eso casi siempre hay en existencia. “Cuando hay mucha demanda es cuando sube su precio, de hecho, ahorita estamos en el precio regular, en enero llega a subir porque la gente lo consume bastante por aquello de la buena alimentación”.

DE COSTAS MEXICANAS

La Gerente Operativa Central de Pescados y Mariscos, Abigail Guzmán Hernández, detalla que toda la embarcación que llega es de las costas de Veracruz, Chiapas y Sonora, también de Baja California, “dependiendo de la temporada, pero realmente todo lo que se comercializa es directamente de las costas”.

Por ejemplo, en los meses de octubre a diciembre, lo más común es el bacalao, mientras que en el primer semestre del año, durante la semana santa, lo que más se comercializa es el camarón y el pescado fresco de diferentes especies.

“Queremos invitarlos a visitarnos, es un centro distribuidor de pescados y mariscos que maneja muchísimas especies de todas los tamaños y cantidades, además de que en nuestra temporada de semana santa se abre las 24 horas del día al público y podemos garantizar que tenemos una gran variedad de restaurantes para que puedan disfrutar de los platillos típicos de todas las regiones”, agrega Abigail Guzmán.

El mercado La Nueva Viga opera los 365 días del año y abre sus puertas desde las dos de la madrugada hasta las seis de la tarde. Cuenta con 260 almacenes y es considerado el segundo mercado de mariscos más grande del mundo, sólo después de Toyosu, ubicado en Japón.