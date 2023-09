Heroico: la película que retrata los abusos de la educación militar en México

Este jueves llega a 500 salas de cine la nueva película de David Zonana, la cual presenta un retrato de los abusos ejercidos durante la educación militar en México

Buscando seguro médico para su mamá, Luis (Santiago Sandoval) se inscribe en el Heroico Colegio Militar. Él no es el único que se ha enlistado debido a un problema familiar, económico o de salud, pero probablemente ningún cadete de su generación o anterior conocía el costo: ingresar a un ambiente que, a cambio de convertirlos en “héroes” para la nación, los someterá a extrema violencia física y psicológica.

En México, la violencia es noticia a diario y la nueva película de David Zonana, Heroico, reflexiona sobre uno de sus posibles orígenes (aunque no sea el único). Muestra lo que vivirá Luis dentro de esta institución al lado del sargento Eugenio Sierra, interpretado por Fernando Cuautle, quien nos brindó esta entrevista luego de ganar Mejor actor en la reciente edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara por su papel.

TE PUEDE INTERESAR ¿AMAS LA ANIMACIÓN, PERO NADA SUPERA A STUDIO GHIBLI? AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNAS PELÍCULAS QUE TE PUEDEN GUSTAR

Heroico está basada en hechos reales e incluso cuenta con excadetes dentro del elenco, ¿qué significó para ti esta experiencia?

Creo que es de las experiencias más gozosas que he tenido. De entrada, porque era un tema que desconocía por completo, no tenía idea de cómo era la formación castrense militar. Además, a los excadetes que participan los puedo considerar mis amigos porque les tengo cariño. Creo que fue justo el proceso que construyó David desde los ensayos y luego durante la filmación. Tardamos en grabar la película un mes y medio aproximadamente en una locación, que es el Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, donde prácticamente vivimos de lunes a viernes. Eso facilitó que las relaciones se construyeran personalmente, pero también que se pudieran ver reflejadas en la película. Conviví mucho con ellos y me platicaban todas sus experiencias, que tomé para construir a Eugenia Sierra.

Tu personaje es siniestro, ¿qué vamos a ver a través de él? ¿Cuál es el peligro de tener este ejercicio desmedido del poder?

No es gratuito que muchas veces los militares tengan comportamientos como lo que hemos visto en las noticias, que ejercen violencia extrema, que actúan de maneras no necesariamente adecuadas, porque justo desde su formación el primer año entran los cadetes (que se les conoce como “potros” despectivamente) y en los que ejercen violencia física, psicológica, tortura, cosas que no son necesarias para su formación y de las que no se pueden quejar o defender porque, si lo hacen, les va peor. Es algo que se reprime y para el segundo año, tercer año, les toca a ellos “ladillar”. Obviamente, eso repercute el día de mañana que salen a las calles. Es preocupante que esté tan normalizada la violencia. Creo que lo que trata de hacer el director es abrir el debate de preocuparnos por su formación, qué pasa con su salud mental, de qué manera nos afecta a nosotros como civiles.

¿Cambió tu perspectiva que tenías sobre el Ejército?

La verdad es que tengo ahora más empatía, no que me fuera indiferente, pero ahora sé que muchos de ellos entran por necesidad, por poder ganar dinero, porque de repente no hay otra forma y es una salida para tener trabajo. Entrar al colegio es una cosa de necesidad más que de convicción, y eso es preocupante.

¿A quién consideras que va dirigida?

Creo que a todos los mexicanos, podría ver la película cualquier ciudadano o ciudadana mayor de 15 años. Se estrena en el mes patrio, para que todos podamos abrir debate. El día de ayer (12 de septiembre), por ejemplo, hubo una función especial en el Senado de la República y la mayoría de las personas que estaban ahí eran jóvenes, entonces fue una cosa muy interesante.

Enfrenta perspectivas

Zonana, quien anteriormente dirigió Mano de obra, entrevistó a cerca de 40 cadetes y excadetes para conocer su experiencia y así presentar una historia más real pero también creíble. De hecho, la mayoría del reparto está conformado de no-actores; el protagonista es un excadete de la Escuela Militar de Aviación de Ciudad de México. Esto ha significado una serie de amenazas para ellos. En entrevista con El País, Sandoval contó haber recibo mensajes como: “Ya vi que te culereaste con una película, pero cuando te vea, ahora sí vas a sufrir, puto desertor. Ojalá te mueras” y “Varios antiguos cadetes y superiores me dijeron ‘si te vemos o encontramos, te vamos a levantar’”. Por otro lado, esto ha llevado a señalar una campaña por parte del Ejército donde utilizan en redes sociales la palabra “heroico” para realzar su labor.

Fotografía: cortesía