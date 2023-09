Repaso de los finalistas del premio Kirkus 2023

El Premio Kirkus, ya en su décimo año, es uno de los premios literarios más prestigiosos del mundo y otorga un premio de $50.000 cada año a los autores de obras de ficción, no ficción y literatura para jóvenes lectores

Los finalistas de este año fueron libros publicados entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023. Cada uno de ellos ganó la estrella Kirkus – que Kirkus utiliza para marcar “libros de mérito excepcional” – incluso antes de ser nominados para el premio.

Yo que vosotros estaría atenta a estos títulos ya que es posible que terminen poblando nuestras librerías a la brevedad. Espero que alguno de los títulos os llame la atención, yo ya tengo mi ojo puesto en “The eternal return of Clara Hart” y “The Heaven & Earth Grocery Store”.

Ficción

Witness, de Jamel Brinkley

En estas diez historias, cada una ambientada en los cambiantes paisajes de la ciudad de Nueva York contemporánea, una serie de personajes – desde niños hasta abuelas y fantasmas – viven la responsabilidad de percibir y el desafío moral de hablar o tomar medidas.

Birnam Wood, de Eleanor Catton

Un deslizamiento de tierra ha cerrado el paso de Korowai en la Isla Sur de Nueva Zelanda, dejando aislada a la ciudad de Thorndike y una granja considerable abandonada. El desastre presenta una oportunidad para Birnam Wood, un colectivo guerrillero de jardinería no regulado, a veces criminal, a veces filantrópico, que planta cultivos donde nadie se dé cuenta. Pero el enigmático multimillonario estadounidense Robert Lemoine también tiene interés en el lugar: lo quiere para construir su búnker de los últimos tiempos, o eso le dice a la dueña de Birnam, Mira, cuando lo atrapa traspasando.

White Cat, Black Dog, de Kelly Link

Encontrando semillas de inspiración en las historias de los Hermanos Grimm, la tradición francesa del siglo XVII y las baladas escocesas, Kelly Link convierte los cuentos de hadas clásicos en historias completamente originales de personajes en busca de amor, conexión, venganza o su propio sentido del propósito.

The Heaven & Earth Grocery Store, de James McBride

En 1972, cuando los trabajadores en Pottstown, Pensilvania, estaban cavando los cimientos para un nuevo desarrollo, lo último que esperaban encontrar era un esqueleto en el fondo de un pozo. Quién era el esqueleto y cómo llegó allí eran dos de los secretos mejor guardados por los residentes de Chicken Hill, el barrio en ruinas donde los inmigrantes judíos y afroamericanos vivían lado a lado y compartían ambiciones y penas.

The Bee Sting, de Paul Murray

La familia Barnes está en problemas. El lucrativo negocio de autos de Dickie está pasando por un mal momento, pero Dickie está pasando sus días en el bosque, construyendo un búnker a prueba de apocalipsis con un empleado renegado. Su esposa, Imelda, está vendiendo sus joyas en eBay y esquivando de mala gana la atención del granjero Big Mike, mientras que su hija adolescente, Cass, anteriormente la mejor de su clase, parece decidida a emborracharse durante todos sus exámenes finales. En cuanto a PJ de doce años, está al borde de huir.

Let Us Descend, de Jesmyn Ward

Esta novela es una reimaginación de la esclavitud americana, tan bella como desgarradora. Repleta de amor trascendente, la novela es un viaje desde los campos de arroz de las Carolinas a los mercados de esclavos de Nueva Orleans y al temible corazón de una plantación de azúcar de Luisiana.

No ficción

Red Memory: The Afterlives of China’s Cultural Revolution, de Tania Branigan

“Es imposible entender a China hoy sin entender su Revolución Cultural”, escribe Tania Branigan. Durante esta década de fanatismo maoísta entre 1966 y 1976, los niños se volvieron contra los padres, los estudiantes condenaron a los maestros, y hasta dos millones de personas murieron por sus supuestos pecados políticos, mientras que decenas de millones fueron perseguidos, condenados al ostracismo y encarcelados.

Mr. B: George Balanchine’s 20th Century, de Jennifer Homans

Podría decirse que el mejor coreógrafo que ha vivido, George Balanchine fue uno de los titanes culturales del siglo XX. The New York Times lo llamó “el Shakespeare de la danza”. Su enfoque radical de la coreografía y la vida reinventó el arte del ballet y lo convirtió en una leyenda. Esta es su biografía.

How Not To Kill Yourself: A Portrait of the Suicidal Mind, de Clancy Martin

La última vez que Clancy Martin intentó suicidarse fue en el sótano de su casa con una correa de perro. Uno de los más de diez intentos a lo largo de su vida. Pero no murió, y como muchos que consideran quitarse la vida, ocultó el intento a su esposa, familiares, compañeros de trabajo y estudiantes, volviendo a su vida cotidiana con una voz ronca, un cuello crudo y una serie de explicaciones vagas.0

En “How Not To Kill Yourself”, Martin narra sus múltiples intentos de suicidio en una descripción íntima de la mentalidad de alguien obsesionado con la autodestrucción.

How To Say Babylon: A Memoir, de Safiya Sinclair

Durante su infancia, el padre de Safiya Sinclair, un músico de reggae volátil y militante adherente a una secta estricta de Rastafari, se obsesionó con su pureza, en particular, con la amenaza de lo que los rastas llaman Babilonia, las influencias inmorales y corruptoras del mundo occidental fuera de su hogar. Le preocupaba que la feminidad hiciera a Safiya y a sus hermanas moralmente débiles e impuras, y creía que la virtud más alta de una mujer era su obediencia.

Our Migrant Souls: A Meditation on Race and the Meanings and Myths of “Latino”, de Héctor Tobar

Tomando los impactos del colonialismo, las políticas públicas, la inmigración, los medios de comunicación y la cultura pop, “Our Migrant Souls” decodifica el significado de “ser latino” como una identidad racial y étnica en los Estados Unidos modernos.

Master Slave Husband Wife: An Epic Journey From Slavery to Freedom, de Ilyon Woo

En 1848, un año de revuelta democrática internacional, una pareja joven, Ellen y William Craft, lograron una de las hazañas más audaces de la auto-emancipación en la historia estadounidense. Haciéndose pasar por ama y esclavo, mientras eran sostenidos por su amor como esposo y esposa, escaparon juntos a través de más de 1,000 millas, cabalgando al aire libre, en barcos de vapor, carruajes y trenes que los llevaron de la esclavitud en Georgia a los estados libres del Norte.

Infantil y juvenil

Together We Swim, de Valerie Bolling e ilustrado por Kaylani Juanita

¡Saltar al agua puede dar un poco de miedo! Pero con los brazos firmes de mamá hay por qué hundirse. Con una patada, un chapoteo y los vítores de aliento de su familia, un niño determinado encuentra su ritmo, haciendo olas en este día lleno de diversión en la piscina.

Acepta el sentimiento de logro en esta historia alegre y tranquilizadora sobre la perseverancia y las nuevas experiencias. Con texto lírico rimado e ilustraciones vibrantes, “Together We Swim” está destinado a convertirse en un favorito de lectura en voz alta de la familia!

João by a Thread, de Roger Mello, traducido por Daniel Hahn

Una historia intrincada y exquisita de cómo los miedos a la hora de dormir pueden transformarse en sueños maravillosos y aventuras mágicas.

Julia and the Shark de Kiran Millwood Hargrave, ilustrado por Tom de Freston

Julia, de diez años, ama los misterios del océano y la biología marina, al igual que su madre científica. Su familia está pasando el verano en una isla remota donde su madre está buscando al escurridizo tiburón de Groenlandia, una criatura que podría ser más vieja que los árboles, y tan rara que solo se ha visto un par de veces. Pero el océano es reacio a revelar sus secretos, y Julia intenta no preocuparse mientras su madre regresa decepcionada al final de cada día. Decidida a probar que el tiburón es real, Julia emprende una búsqueda para encontrarlo ella misma, armada con un conjunto de coordenadas, una brújula y su confiable chaqueta de lluvia.

The Skull: A Tyrolean Folktale, de Jon Klassen

En una gran casa abandonada, en una colina estéril, vive un cráneo. Una valiente chica llamada Otilla ha escapado de un terrible peligro y huye, y cuando se encuentra perdida en el oscuro bosque, la casa solitaria le llama. Su anfitrión, el cráneo, tiene miedo de algo también, algo que viene cada noche.

America Redux: Visual Stories From Our Dynamic History de Ariel Aberg-Riger

“América Redux” explora los temas que crean nuestro sentido compartido de la identidad estadounidense e interroga los mitos que nos hemos estado diciendo durante siglos.

The Eternal Return of Clara Hart, de Louise Finch

Spence odia los chistes sexistas de Anthony, pero nunca dice nada. Anthony es su amigo, y Spence no tiene muchos. Un viernes, Spence encuentra a Anthony agrediendo a su compañera de clase, Clara Hart, en una fiesta. Clara huye de la casa, es golpeada por un coche y muere. Pero al día siguiente, es viernes de nuevo y Clara está viva. Atrapado en un bucle de tiempo, Spence se encuentra viviendo las mismas 24 horas en repetición. ¿Puede cambiar el destino de Clara? ¿Y si no es tan simple?

Los ganadores serán anunciados en el barrio de Tribeca de la ciudad de Nueva York el 11 de octubre a las 7 pm.

¿Con cuál os quedáis vosotros?

Fotografía: cortesía